هجومٌ بالسكاكين وجرحى في بعورته.. ماذا يحصل؟

وقع اشكالٌ كبير مساء اليوم الأحد في بلدة بعورته بين شبان من البلدة وآخرين من حارة الناعمة، ما أدى إلى سقوطِ عددٍ من الجرحى.



وفي التفاصيل التي حصل عليها "لبنان24"، فإنّ مجموعة من الشبان والشابات من حارة الناعمة كانوا في زيارة إلى المنطقة، وخلال توجهّهم لمغادرتها وقع تلاسنٌ وتضاربٌ بينهم وبين شبان من بعورته كانت بحوزتهم آلات حادّة. وفي التفاصيل التي حصل عليها، فإنّ مجموعة من الشبان والشابات من حارة الناعمة كانوا في زيارة إلى المنطقة، وخلال توجهّهم لمغادرتها وقع تلاسنٌ وتضاربٌ بينهم وبين شبان من بعورته كانت بحوزتهم آلات حادّة.



وسادت المكان حالة من الهرجِ والمرج، وقد أفيد بأنّ الإشكال أسفر عن إصابة شخصين بجروحٍ في الوجه وآخرين برُضوض.