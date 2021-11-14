لبنان

رسالة من رئيس جمهورية لمنتخب السيدات في كرة السلة.. هذا ما قاله

Lebanon 24
14-11-2021 | 11:41
A-
A+
Doc-P-886176-637725121891785554.jpg
Doc-P-886176-637725121891785554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه خاص على موقع تويتر وكتب: مبروك لمنتخب لبنان للسيدات في كرة السلة الذي استحق عن جدارة لقب بطولة آسيا بعد مباراة اظهرت فيها رياضيات المنتخب كفاءة وخبرة ومستوى عال في الاداء.
مواضيع ذات صلة
بعد إحرازهنّ لقب بطولة آسيا.. تهنئة من ميقاتي لسيدات منتخب لبنان في كرة السلة
lebanon 24
15/11/2021 02:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب لبنان للسيدات بكرة السلة يُحرز لقب بطولة آسيا المستوى الثاني
lebanon 24
15/11/2021 02:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
آلان عون لـ"الجديد": ترشحت لرئاسة التيار لكن الرئيس ميشال عون أراد شخصاً آخر وكانت إرادته واضحة
lebanon 24
15/11/2021 02:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء الشوط الأول بتقدّم منتخب لبنان على إيران بنتيجة 1 - 0
lebanon 24
15/11/2021 02:57:01 Lebanon 24 Lebanon 24

ميشال عون

رئيس الجمهورية

منتخب لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:24 | 2021-11-14
18:04 | 2021-11-14
17:51 | 2021-11-14
17:30 | 2021-11-14
17:10 | 2021-11-14
17:00 | 2021-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website