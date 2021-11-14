رسالة من رئيس جمهورية لمنتخب السيدات في كرة السلة.. هذا ما قاله

غرّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه خاص على موقع تويتر وكتب: مبروك لمنتخب لبنان للسيدات في كرة السلة الذي استحق عن جدارة لقب بطولة آسيا بعد مباراة اظهرت فيها رياضيات المنتخب كفاءة وخبرة ومستوى عال في الاداء.