إطلاق رصاص كثيف في طرابلس.. ما السبب؟

أقدم أحد الأشخاص يستقلّ دراجة نارية على اطلاق النار من رشاش حربي بالهواء في ساحة القبة طرابلس، وفرّ الى جهةٍ مجهولة.

ووفقاً للمصادر، فإنّ العملَ جارٍ على تعقب مطلق النار من قبل قوة من الجيش تمهيداً لتوقيفه.