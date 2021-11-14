لبنان

إطلاق رصاص كثيف في طرابلس.. ما السبب؟

Lebanon 24
14-11-2021 | 11:38
A-
A+
Doc-P-886178-637725133802350039.jpg
Doc-P-886178-637725133802350039.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم أحد الأشخاص يستقلّ دراجة نارية على اطلاق النار من رشاش حربي بالهواء في ساحة القبة طرابلس، وفرّ الى جهةٍ مجهولة.
 
ووفقاً للمصادر، فإنّ العملَ جارٍ على تعقب مطلق النار من قبل قوة من الجيش تمهيداً لتوقيفه.
 
مواضيع ذات صلة
الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة
lebanon 24
15/11/2021 02:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
شيراز أطلقت أغنية وطنية رسالة للبنان في ماراتون بيروت
lebanon 24
15/11/2021 02:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني فرنجية: عودة عمل الحكومة مطلب كل لبناني.. وهذا ما قاله عن أزمة الكهرباء
lebanon 24
15/11/2021 02:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع كولومبيا: نراقب أنشطة حزب الله اللبناني على أراضينا بعد توقيف عناصر كانت تعتزم القيام بأنشطة إجرامية
lebanon 24
15/11/2021 02:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24

اطلاق نار

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:24 | 2021-11-14
18:04 | 2021-11-14
17:51 | 2021-11-14
17:30 | 2021-11-14
17:10 | 2021-11-14
17:00 | 2021-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website