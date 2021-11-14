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لبنان
حراك المتعاقدين: ايهاب حمادة سيجتمع مع وزير التربية لحسم مطالبنا
Lebanon 24
14-11-2021
|
12:19
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أشار حراك المتعاقدين الى أن منسق الحراك تواصل مع عضو لجنة التربية النائب إيهاب حمادة، وتم وضعه بظروف المتعاقدين والمعلمين ومستلزمات عام دراسي سليم، تتوافر فيه كل حقوق المعلمين والطلاب.
ولفت الحراك بحسب بيان الى ان "حمادة سيجتمع غدا مع وزير الأشغال علي حميه وسيطرح معه مطلب الحراك بإعطاء بدل نقل يتمثل ببدل بنزين شهري للمعلمين المتعاقدين، فإذا أعطت وزارة النقل بنزينا شهريا للموظفين في القطاع العام، فحتما سيعطى المتعاقدون وسنبلغ ذلك وزير النقل غدا".
أضاف البيان: "أما بخصوص وزير التربية، فتم التوافق بين الحراك والنائب حمادة على ضرورة ووجوب حسم مسألة رفع أجر الساعة ومسألة 90 دولارا لجميع المعلمين مطلع الأسبوع. وأكد حمادة انه سيلتقي وزير التربية مطلع الأسبوع ويحمل إليه جديا هذا الهم والمطلب الذي هو مطلب النائب حمادة نفسه".
وتابع: "قدمت كتلة الوفاء للمقاومة اقتراح قانون إعطاء ضمان صحي وبدل نقل وراتب شهري وهو الآن في مجلس النواب، ونحن نعمل جديا على تمريره بشكل سريع، والملفت ان أغلبية الكتل داعمة له".
وتمنى منسق الحراك على النواب "تبني هذا الاقتراح وانهائه من اللجان ووضعه على جدول الهيئة العامة، بدل ان يذهب بعض النواب إلى تضييع الوقت واستنساخ نسخ مشابهة له يحمل ختمها، لكي يقال ان هذا الإنجاز هو لهذا النائب أو لتلك الكتلة. فالمهم هو رفع الظلم عن المتعاقدين، وليس التلاعب بمشاعرهم ومظالمهم لقاء مشاريع وحملات انتخابية".
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