لبنان

وهاب: استهداف أوروبا مستنكر ومرفوض

Lebanon 24
14-11-2021 | 12:47
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غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تكاثر الهجمات الإرهابية  لداعش مؤخراً في أوروبا وآخرها في بريطانيا يطرح علامات إستفهام كثيرة. أوروبا إستقبلت العرب والمسلمين ورحبت بهم وإستهدافها مستنكر ومرفوض ويسيء للإسلام".
 
 
 
 
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