وهاب: استهداف أوروبا مستنكر ومرفوض

غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تكاثر الهجمات الإرهابية لداعش مؤخراً في أوروبا وآخرها في بريطانيا يطرح علامات إستفهام كثيرة. أوروبا إستقبلت العرب والمسلمين ورحبت بهم وإستهدافها مستنكر ومرفوض ويسيء للإسلام".