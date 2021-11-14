هل تكون الحرائق مفتعلة؟ هذا ما كشفه المدير العام للدفاع المدني

قال مدير عام الدفاع المدني، العميد ريمون خطار، في حديث عبر قناة الـ"MTV": "مع الأسف لا تقيّد بالإرشادات التي نعمّمها ونتيجةً لذلك تحصل الحرائق".



وأضاف: "الطقس لا يساعدنا بسبب الرياح ولكن الشرارة تكون من الإنسان ونعمل على إخماد النيران قبل أن تمتدّ".