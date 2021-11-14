طلبات من لبنان للتواصل مع مؤسسات اسرائيلية.. هذا ما زعمه أدرعي

زعم أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه "يتلقى طلبات من مواطنيين لبنانيين يسألون عن وسيلة للتواصل مع مؤسسات إسرائيلية".





وتابع: "أتفهم الرغبة في مستقبل أكثر أمنا لكنني لست العنوان المناسب لهذه التوجهات، لذلك وكما سبق وأوضحت يرجى التوجه إلى صفحة الفيسبوك للموساد". وجاء كلام أدرعي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وجاء فيها: "في أعقاب الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان لا زلت أتلقى من مواطنين لبنانيين توجهات يسألونني فيها عن وسيلة للتواصل مع مؤسسات إسرائيلية".وتابع: "أتفهم الرغبة في مستقبل أكثر أمنا لكنني لست العنوان المناسب لهذه التوجهات، لذلك وكما سبق وأوضحت يرجى التوجه إلى صفحة الفيسبوك للموساد".