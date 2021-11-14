طلبات من لبنان للتواصل مع مؤسسات اسرائيلية.. هذا ما زعمه أدرعي

في أعقاب الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان لا زلت أتلقى من مواطنين لبنانيين توجهات يسألونني فيها عن وسيلة للتواصل مع مؤسسات إسرائيلية.أتفهم الرغبة في مستقبل أكثر أمنًا لكنني لست العنوان المناسب لهذه التوجهات لذلك وكما سبق وأوضحت يرجى التوجه إلى صفحة الفيسبوك للموساد TheMossadOfficial@ pic.twitter.com/xls9nxnJFj
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 14, 2021
في أعقاب الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان لا زلت أتلقى من مواطنين لبنانيين توجهات يسألونني فيها عن وسيلة للتواصل مع مؤسسات إسرائيلية.أتفهم الرغبة في مستقبل أكثر أمنًا لكنني لست العنوان المناسب لهذه التوجهات لذلك وكما سبق وأوضحت يرجى التوجه إلى صفحة الفيسبوك للموساد TheMossadOfficial@ pic.twitter.com/xls9nxnJFj