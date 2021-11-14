"تحرّكات مشبوهة".. هل من مخاوف على الوضع الأمني؟

تكثف الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة مراقبتها في مختلف المناطق، بغية رصدِ أي تحرّكات مشبوهة وإحباطها.



وقالت مصادر أمنية لـ"لبنان24" إنّ "الدوريات الأمنية مستمرة على مدار الساعة، وحتى الآن فإن الأوضاع الأمنية مضبوطة".



وأشارت المصادر إلى أنّ "العناصر الأمنية تجوب مختلف الطرقات وتركّز أيضاً على الأوتوسترادات الساحلية والشوارع البحرية والداخلية".



وفي الآونة الأخيرة، حصلت عمليات سرقة وسلب على بعض الطرقات مثل خلدة وطريق المطار، وهناك مخاوف من تعرّض سائقي الدراجات الناريّة على وجه الخصوص لعمليات سرقة لا سيما في الطرقات التي تشهد حركة ناشطة.