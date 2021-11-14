لبنان

"بشرى كهربائية" من وزير الطاقة.. هذا ما قاله عن التغذية ورفع الفاتورة

Lebanon 24
14-11-2021 | 14:54
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أمل وزير الطاقة وليد فياض ان ترتفع ساعات التغذية في اشهر قليلة الى حوالي 10 ساعات على شبكة كهرباء لبنان بمساعدة الدول العربية والبنك الدولي، مشيراً الى انه تلقى اتصالاً من وزير الطاقة الاردني اعلن فيه عن الرغبة بالمضي بتوقيع العقد مع الجهات المعنية بالنسبة لاستجرار الكهرباء من الاردن، خصوصاً وان الادارة الاميركية اصدرت عددا من التطمينات بخصوص عدم تعارض استجرار الكهرباء من الاردن مع قانون قيصر.
وتابع: يجري العمل على زيادة ساعات التغذية وبالتوازي العمل على زيادة تعرفة منصفة للمواطنين، على ان تكون الزيادة مدروسة لتعرفة كهرباء الدولة، ما قد يوفّر من الاحتياج لساعات تغذية من المولدات الخاصة وبالتالي توفّر الفاتورة الكهربائية على المواطنين.

وقال في حديث عبر الـLBCI: ابرام الاتفاق بعد توقيع العقد مع الاردن قد يتطلب اجتماع مجلس وزراء الى جانب مجلس النواب بسبب وجود تمويل من البنك الدولي.
 
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