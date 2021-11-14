درويش: موجة حرائق متنقلة تطرح علامات استفهام

غرّد النائب علي درويش عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "يبدو ان الحرائق الاقتصادية والسياسية لم تكف لبنان لترافقها موجة حرائق متنقلة تطرح علامات استفهام نضعها برسم الوزارات والجهات المختصة. حمى الله لبنان واللبنانيين من كل مكروه."