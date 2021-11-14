لبنان

تحذير جديد بشأن البنزين والدولار.. إليكم آخر المعطيات

Lebanon 24
14-11-2021 | 15:55
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حذر رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس من ارتفاع سعر صرف الدولار في حال تم الطلب من الشركات تأمين للدولار من السوق الموازية لاستيراد المحروقات.
 
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، أشار شماس إلى أنه "طالما هناك تغيّرات في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، فإن الأمور قد تدفع باتجاه إصدار تسعيرة يومية لصفيحة البنزين". 
وأردف: "مصرف لبنان أعلن منذ فترة أنه لا امكانية لديه للاستمرار في تأمين الدعم على 19000 ليرة وهو نسق مع الحكومة في الطلب من الشركات النفطية تأمين 10 % من الدولار وهو يسير خطوة خطوة ولا يتسرّع في الموضوع". 
وختم: "البنزين والمازوت سيتوفران طالما أن الدولة تسعّرهما وفقاً لسعرهما الحقيقي، ولا أحد يريد الأزمة وهناك تعاون اليوم بين الجميع". 
 

لبنان

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