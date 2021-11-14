طوني فرنجية: عودة عمل الحكومة مطلب كل لبناني.. وهذا ما قاله عن أزمة الكهرباء

علّق النائب طوني فرنجية على تعليق جلسات مجلس الوزراء وقال: يهمنا الوفاق والعلاقة جيدة مع الرئيس نجيب ميقاتي وعودة عمل الحكومة مطلب كل لبناني.. و"ان شاء الله خير"، معلناً عن اتصالات تحصل بعيدة عن الاعلام، ومؤكداً أن أحداً لن يقدم فدية ولكن ان كان هناك ضمانات "ما حدا اكبر من بلدو".. ويهمنا ان يكون للبنان علاقات جيدة مع الدول العربية.فرنجية وفي حديث عبر الـLBCI تطرق الى موضوع أزمة الكهرباء، وسأل: كيف كان لدينا اموال لتسديد العجز في كهرباء لبنان ولم يكن لدينا اموال لبناء معامل كبرى.. هذا هو المنطق الاعوج في لبنان.وتابع: أنا ضدّ سياسة دعم تعرفة الكهرباء.. فالمستفيدون اكثر هم الذين لا يحتاجون الى الدعم، بل يهمني ان يستعيد المودعون اموالهم ولذلك طرحنا مشروع نظام الـbot وان تعود ملكية معامل الكهرباء الى الدولة اللبنانية لا ان تبقى للمودعين فالمهم ان يستعيدوا اموالهم في الاستثمار مع الارباح، فمليار و600 مليون هو المبلغ الذي نتحدث عنه من اموال المودعين او الاحتياطي الالزامي لبناء المعامل اي نحوّل اموال الناس الى "assets" واستثمارات للمودعين.وحول أموال المودعين، قال: الاموال العالقة في المصارف تحتاج الى خطة معقدة وقاسية لنرى ان كنا نستطيع اعادتها الى الناس بعد 10 او 15 سنة..وما نحاول طرحه ان نستخدم ما تبقى من الاحتياطي لنفتح فرصة للمودع للاستثمار في قطاع لم يخسر يوما.