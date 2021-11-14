لبنان

كولومبيا: نراقب أنشطة حزب الله على أراضينا

Lebanon 24
14-11-2021 | 16:03
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أعلن وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، أنّ "كولومبيا تراقب أنشطة حزب الله على أراضيها حيث تتّهمه بالقيام بـ"أنشطة اجرامية".

وقال مولانو في مقابلة مع صحيفة "إل تييمبو": "منذ شهرين، اضطررنا للتعامل مع وضع أرغمنا على إنشاء عملية لتوقيف وترحيل مجرمَين مفوّضَين من حزب الله كانت لديهما نيّة ارتكاب فعل جرمي في كولومبيا".

ولم يعطِ الوزير تفاصيل أخرى عن هذه العملية. لكن الصحيفة أوردت نقلًا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات العسكرية الكولومبية، أن حزب الله قد يكون حاول تعقّب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال أميركيين وإسرائيليين في كولومبيا، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
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