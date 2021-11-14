بمشاركة الجيش وفوج إطفاء بيروت.. عمليات إخماد حريق بيت مري مستمرة

تواصل فرق الإطفاء عمليات إخماد الحرائق في العديد من المناطق اللبنانية، وذلك وسط صعوبات عديدة بسبب قوة الرياح والأراضي الوعرة.

ومساء اليوم، أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر" أن "طوافتين تابعتان للقوات الجوية، تشاركان في عمليات إخماد الحرائق المندلعة في منطقة بيت مري".

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بناء لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وتعليمات قائد فوج اطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز، انطلقت عصر اليوم قوة من فوج اطفاء بيروت قوامها 3 آليات إطفاء مع صهريج للمساندة في عمليات إطفاء الحرائق المندلعة في احراج منطقة بيت مري - المونتفيردي".

ووفقاً لبيان بلدية بيروت، فإنه "فور وصول القوة إلى المنطقة، عملت على مؤازرة الدفاع المدني وفرق الاطفاء من خلال اهماد النيران المنتشرة على مساحة واسعة من أشجار الصنوبر، ولا يزال رجال فوج الاطفاء يكافحون النيران بكل مهنية وبسالة بالوسائل المتاحة للحد من انتشار النيران التي تجددت منذ قليل بفعل سرعة الرياح".

إلى ذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عناصر الدفاع المدني من مراكز جديدة مرجعيون، القليعة والطيبة، ومن فريق الإسعاف والإنقاذ بلدية كفركلا وبمساعدة فريق من الهيئة الصحية الإسلامية، أخمدوا حريقاً شبّ اليوم في منطقة العزية الواقعة على حدود ثلاث قرى كفركلا ديرميماس والطيبة.