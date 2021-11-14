لبنان

بمشاركة الجيش وفوج إطفاء بيروت.. عمليات إخماد حريق بيت مري مستمرة

Lebanon 24
14-11-2021 | 16:05
A-
A+
Doc-P-886227-637725281765585801.jpg
Doc-P-886227-637725281765585801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواصل فرق الإطفاء عمليات إخماد الحرائق في العديد من المناطق اللبنانية، وذلك وسط صعوبات عديدة بسبب قوة الرياح والأراضي الوعرة.
 
ومساء اليوم، أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر" أن "طوافتين تابعتان للقوات الجوية، تشاركان في عمليات إخماد الحرائق المندلعة في منطقة بيت مري". 
 
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بناء لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وتعليمات قائد فوج اطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز، انطلقت عصر اليوم قوة من فوج اطفاء بيروت قوامها 3 آليات إطفاء مع صهريج للمساندة في عمليات إطفاء الحرائق المندلعة في احراج منطقة بيت مري - المونتفيردي". 
 
ووفقاً لبيان بلدية بيروت، فإنه "فور وصول القوة إلى المنطقة، عملت على مؤازرة الدفاع المدني وفرق الاطفاء من خلال اهماد النيران المنتشرة على مساحة واسعة من أشجار الصنوبر، ولا يزال رجال فوج الاطفاء يكافحون النيران بكل مهنية وبسالة بالوسائل المتاحة للحد من انتشار النيران التي تجددت منذ قليل بفعل سرعة الرياح".
 
إلى ذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عناصر الدفاع المدني من مراكز جديدة مرجعيون، القليعة والطيبة، ومن فريق الإسعاف والإنقاذ بلدية كفركلا وبمساعدة فريق من الهيئة الصحية الإسلامية، أخمدوا حريقاً شبّ اليوم في منطقة العزية الواقعة على حدود ثلاث قرى كفركلا ديرميماس والطيبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:24 | 2021-11-14
18:04 | 2021-11-14
17:51 | 2021-11-14
17:30 | 2021-11-14
17:10 | 2021-11-14
17:00 | 2021-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website