هذه آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر مستجدات "كورونا" داخله، وجاء فيه:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 150 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 27.- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 10.- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1393 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 10.- حالات وفاة: 0