حريق ليلا في بلدة الخرايب الزهراني.. وهذا ما حصل

اندلع حريق كبير في منطقة الواسطة (اداريا الخرايب)، وسارعت اطفائيات الدفاع المدني، الرسالة من مركز الخرايب، والهيئة الصحية من مركز الزرارية وعملت على تطويق الحريق واهماده.

الى ذلك، دعت وحدة ادارة الكوارث والحد من المخاطر في اتحاد بلديات ساحل الزهراني المواطنين الى عدم إشعال اي حريق في البرية او قرب منازلهم واخذ الاحتياطات اللازمة. وذلك بعد انتشار عدة حرائق في البلدات والقرى والتي طالت الممتلكات، لا سيما ان معظم الحرائق تأتي نتيجة اهمال وعدم دراية باتباع الوسائل المطلوبة والضرورية للحفاظ على السلامة العامة، خصوصا وان موسم الامطار لم يبدأ بعد وبالتالي فان العشب واي مواد جافة قابلة للاحتراق بسرعة ونيرانها تتسارع مع هبوب الرياح وهو ما يحصل اليوم حيث شهد لبنان عدة حرائق كبيرة.وذكرت الوحدة المواطنين في بيان، ب"وجوب ابعاد المواد القابلة للاشتعال، عند نشوب أي حريق ومحاولة محاصرته مع الحفاظ على السلامة العامة وابعاد الاطفال وكبار السن عن مكان الحريق وتلافي تنشق الدخان تجنبا للاختناق. كذلك بوجوب ابلاغ مراكز الدفاع المدني او البلديات في المنطقة عن أي حريق، يشاهدونه او يحصل قربهم".كما وضعت على صفحتها اللوحة الالكترونية التي انجزت بالتعاون بين كل من المجلس الوطني للبحوث العلمية، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء، والصليب الأحمر اللبناني، وتظهر هذه اللوحة توقعات خطر إندلاع الحرائق في قرى لبنان على مدى ثلاثة أيام متتالية (اليوم وغدا وبعد غد)، وذلك بحسب تنوع مؤشر الخطر من منخفض جدا إلى شديد الخطورة الذي يتم تحديثه يوميا.