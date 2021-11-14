الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة بيانات حول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة جاء فيه:"- ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من تاريخ 15 /11 /2021 ولغاية 26 /11 /2021 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب ـ غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة.- بتاريخ 15 /11 /2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: البستان، مروحين، الضهيرة، يارون، طير حرفا، حولا، عرب اللويزة، عمرا ومركبا.- ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 4، 10، 8, 11، 17، 23، 24، 28 و29 / 11 / 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الانتهاء من المهمة، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق جرد العاقورة، وطى الجوز، والمدفون يتخللها رمايات بالذخيرة الحية".