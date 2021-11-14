لبنان

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة

Lebanon 24
14-11-2021 | 16:56
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أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة بيانات حول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة جاء فيه:
 
"- ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من تاريخ 15 /11 /2021 ولغاية 26 /11 /2021 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب ـ غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة.
 
- بتاريخ 15 /11 /2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: البستان، مروحين، الضهيرة، يارون، طير حرفا، حولا، عرب اللويزة، عمرا ومركبا.
 
- ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 4، 10، 8, 11، 17، 23، 24، 28 و29 / 11 / 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الانتهاء من المهمة، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق جرد العاقورة، وطى الجوز، والمدفون يتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
 
 
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