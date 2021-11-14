تمر علاقات مسؤول بارز مع حلفائه الطبيعيين بمرحلة من البرودة، بسبب التباعد بوجهات النظر حول معالجة الأزمة مع دول الخليج العربي، وملفات حساسة أخرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".