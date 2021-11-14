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Lebanon 24
14-11-2021 | 17:00
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تمر علاقات مسؤول بارز مع حلفائه الطبيعيين بمرحلة من البرودة، بسبب التباعد بوجهات النظر حول معالجة الأزمة مع دول الخليج العربي، وملفات حساسة أخرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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