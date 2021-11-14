يُعِد رئيس تيار سياسي مثير للجدل قائمة أولية بأسماء نواب من عدة مناطق ينوي إستبدالهم بمرشحين آخرين في الإنتخابات المقبلة... في حال جرت في موعدها الدستوري، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".