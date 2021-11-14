لبنان

ماريو عون لـ "الأنباء" الكويتية: ليس هناك من جديد على صعيد الحكومة

Lebanon 24
14-11-2021 | 17:30
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أكد نائب تكتل "لبنان القوي" ماريو عون انه "ليس هناك من تطورات جديدة على صعيد حلحلة الحكومة، ولم يحصل أي تغيير معين في هذا الخصوص"، معتبرا ان "الأمور ما زالت على حالها، وراوح مكانك".
ورأى انه "لا يمكننا ان نتهم أحدا في موضوع التعطيل، فنحن نعلم كيف بدأ تعطيل عمل الحكومة، ومازالت الأسباب نفسها مستمرة، وهي مرتبطة بموضوع يتعلق برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتمنى ان يستقيل وزير الاعلام جورج قرداحي ويتحمل مسؤولياته وتكون بداية الحلحلة للازمة، لكن يبدو ان الوزير قرداحي ومن يمثل لم يعطوه الضوء الأخضر بهذا الاتجاه، وهذا يؤكد انه طالما العلة الرئيسية لم تعالج، فهذا يعني انه لم يحل موضوع عودة الحكومة إلى اجتماعاتها".
وقال ردا على سؤال عن استقالة الحكومة في حال لم يستقل قرداحي: "اعتقد انه في حال استقالة الحكومة نكون اتجهنا نحو الفراغ التام، وهذا يمكن ان يؤدي إلى فراغ في كل مواقع الدولة، ويعتبر انهيارا كاملا وسياسيا للبلد، لذلك اعتقد ان استقالة الحكومة غير واردة، لا سيما ان جميع الفرقاء "مبسوطين" بالوضع الذي نحن فيه حاليا، آملا ان "تتم معالجة هذا الأمر في القريب العاجل، لأننا لا يمكننا ان نتحمل مثل هذه الأوضاع".
المصدر: الانباء الكويتية
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