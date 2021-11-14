لبنان

استياء عون من الإصرار على تعطيل جلسات مجلس الوزراء

Lebanon 24
14-11-2021 | 17:51
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نقلت مصادر قريبة من "التيار الوطني الحر" استياء رئيس الجمهورية ميشال عون من اصرار الثنائي الشيعي على تعطيل جلسات مجلس الوزراء، حتى الاستجابة لمطلبهم، بعزل المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من مهمته وقالت انه "لا مبرر، لربط اجتماعات الحكومة، بهذه القضية او غيرها، لان هناك اولويات ضرورية وملحّة تتعلق بمعالجة الازمات الضاغطة، تتطلب اتخاذ قرارات سريعة في مجلس الوزراء، ولا يمكن تأخير البت بها".
وأشارت الى ان "عون يبذل قصارى جهده لانهاء تعليق جلسات الحكومة، ولكن المساعي لم تؤد بعد الى اي نتائج إيجابية، والمساعي متعثرة، ما يعني أن ازمة تعطيل الحكومة مستمرة، في حين يطرح اكثر من تساؤل بخصوص عن كيفية تخطي مشكلة المواقف الانحيازية لوزير الإعلام جورج قرداحي ضد المملكة في حال تم تجاوز عقدة القاضي البيطار"؟
ورأت أن "هناك استياء واضحاً في الاوساط القريبة من رئيس الجمهورية ، بسبب موقف "حزب الله"، من عرقلة اجتماعات الحكومة، وهي تعتبر انه كان بالامكان تجنب تعطيل عمل الحكومة، ومن جانب آخر الانكباب على بحث هادىء للمشاكل الاخرى".
المصدر: اللواء
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