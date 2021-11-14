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لبنان
مصير الطعن مجهول
Lebanon 24
14-11-2021
|
18:24
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كتبت "اللواء": "لم يعرف مصير الطعن، الذي يعتزم التيار الوطني الحر تقيمه ضد التعديلات على قانون الانتخاب المعمول به، لكن الواضح أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ينتظر موافقة رئيس الجمهورية على نشره، وهذا مستبعد في الوقت القريب".
المصدر:
اللواء
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