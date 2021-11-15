احتجاجا على الوضع المعيشي... قطع طرق عدة صباح اليوم (صور)

عمد عدد من المحتجين صباح اليوم على قطع مداخل ساحة النور بجميع الاتجاهات احتجاجاً على الوضع المعيشي.



وقد تم اشعال الاطارات ووضعها في ساحة النور منذ الصباح الباكر، حيث طالب المحتجون من جميع المواطنين الانضمام لهم في الاعتصام.

من جهة أخرى، قطع محتجون الطريق عند مستديرة النيني في المعرض - طرابلس بالاطارات المشتعلة وذلك احتجاجاً على الاوضاع المعيشية.

في صيدا، منع الجيش احد المحتجين من إحراق إطارات وسط الطريق عند تقاطع إيليا.

كما وطلب من المحتجين الوقوف الى جانب الطريق وعدم قطع السير.

وقطع عدد من المحتجين ساحة النجمة في صيدا بالعوائق الحديدية وحاويات النفايات وباجسادهم احتجاجا على الارتفاع الجنوني لسعر الدولار وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وقد ادى قطع الطريق الى زحمة سير خانقة .