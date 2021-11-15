لبنان

فجراً... حادث سير مروع في طرابلس (صور)

Lebanon 24
15-11-2021 | 00:11
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سجل حادث سير فجر اليوم على الكورنيش البحري في مدينة الميناء طرابلس وقد اقتصرت الاضرار على الماديات دون سقوط اصابات في الارواح، وفق مندوب "لبنان 24".
 
 
 
المصدر: لبنان 24
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