اشتبه بحركة غريبة قرب منزله... هذا ما حصل في بلدة بقرصونا

اقدم احد اهالي بلدة بقرصونا - الضنية مساء امس على اطلاق النار في الهواء بعد ان اشتبه بحركة غريبة قرب منزله في البلدة.



وقد اشتبه المواطن بحركة غريبة قرب منزله حيث تبين انه احد السارقين الذي كان يحاول الدخول الى المنزل، ما دفعه الى اطلاق النار في الهواء حيث فرّ السارق على الفور.