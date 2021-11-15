لبنان

"شمالنا" يواجه معوّض وحلفاءه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-11-2021 | 02:15
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قال معنيون بالشأن الانتخابي" إن التجمع الانتخابي الذي اعلن عنه امس في دائرة الشمال المسيحية وضم عددا لا بأس به من مجموعات المجتمع المدني يشكل تحديا جديا في وجه  رئيس "حركة الاستقلال"النائب المستقيل ميشال معوض وحلفائه.
أضاف المعنيون" ان اطلاق التجمع الجديد من هذه الدائرة بالذات، يمكن اعتباره رسالة واضحة للمواجهة".
وكان اطلق بالامس ائتلاف"شمالنا" الذي يشمل الاقضية الأربعة: الكورة، زغرتا، بشري، والبترون، 
في احتفال حاشد في كفرحزير الكورة، في حضور أعضاء الائتلاف، وحشد شعبي .
 واصدر الائتلاف بيانا جاء فيه" ندعوكم للإنضمام الى حملتنا، فقد حان وقت الحسم والخيار الصائبين لدائرة الشمال الثالثة. انضموا وشاركونا في صنع البديل، واتخاذ القرارات، واختيار المرشحين. ونحن، في المقابل، سنبذل كل ما في وسعنا، لتحويل رغباتكم وقناعاتكم إلى واقع أفضل وأقوى لهذه المنطقة وأبنائها، وليكون هذا الجزء من الشمال سدا منيعا له قوة القرار والتأثير في مصير بلدنا وصون وجوده. هذه المرة "صوتك ليس صوتا اعتراضيا، صوتك صوت مشروع".
ومما جاء في  منشورات جرى توزيعها للمناسبة "يأتي إطلاق الإئتلاف كأول خطوة لفتح المجال لإنضمام المجموعات والأفراد التغيريين المستقلين لخوض المعركة ضد المنظومة خارج كل العصبيات الحزبية والتقليدية والعائلية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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