لبنان

وزير البيئة يتحدث عن الحرائق.. واجراءات صارمة قريباً؟

Lebanon 24
15-11-2021 | 01:40
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اعرب وزير البيئة ناصر ياسين عن أسفه لاستمرار الحرائق منذ أمس، لا سيما في البقاع الغربي، حيث لم تتمكّن طوافات الجيش من الوصول ليلاً وسيارات الدفاع المدني لا تستطيع الوصول.
ياسين وفي حديث عبر صوت كل لبنان، واذ أعلن عن نيته التوجه الى معاينة الوضع على الارض في اماكن الحريق، قال: الأساس أولاً هو الوقاية من حرائق الغابات وهناك استراتيجية لهذا الأمر عمرها 12 عاماً ونعمل على تجديدها والأهم هو تنفيذها.
وأعلن أنه تحدثت مع الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية للذهاب نحو تحقيق جدي في حال كان هناك من افتعل الحرائق ولكن هناك أيضاً إهمال، داعياً الى العمل على موضوع الاستجابة لهكذا كوارث ويجب دعم وتطوير عمل الدفاع المدني فالمتطوعون كانوا يعملون باللحم الحيّ وهناك فوضى بالاستجابة ويجب تنظيم عملية الاستجابة.
 
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