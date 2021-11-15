لبنان

رئيس تجمع أصحاب المولدات لوزارة الطّاقة: "استلموا انتو الموتيرات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-11-2021 | 01:45
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قال رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعاده إنّ "ما تبين هو أن الدولة تريدُ كسر قطاع المولدات مثلما كسرت مؤسسة كهرباء لبنان"، معتبراً أن "وزارة الطاقة لا تعلم ماذا تريد بشأن المولدات والمحروقات". 
 
وعلّق سعاده على كلام وزير الطاقة وليد فياض عبر قناة الـ"LBCI"، يوم أمس، والذي أكّد على ضرورة استكمال العمل مع وزارة الاقتصاد وقوى الأمن الداخلي لتطبيق الإجراءات القانونية مع المولدات التي ترفض تركيب عدادات.
 
وفي إطار ردّه على فياض، قال سعاده عبر "لبنان24": "فلتتفضل وزارة الطاقة وتتسلّم المولدات، ولتعطِ تسعيرة عادلة".
 
وأضاف: "نؤكد من جديد أننا لسنا ضد العدّاد، ولكننا نريده مع تسعيرة مُنصفة"، وسأل: "لماذا يجب أن نتحمل نحنُ تكلفة العدّاد؟". 
 
ورأى سعاده أنه "إذا كانت الدولة حريصة فعلاً على تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، فلتبادر إلى دعم المازوت الذي ارتفع سعره نحو 36 ألف ليرة من بداية الشهر وحتى الآن". 
 
وأردف: "على الجميع أن يُدرك تماماً بأنه ليس لدينا علاقة بالتسعيرة لأن وزارة الطاقة هي التي تصدرها. وعندما قالوا بأنه سيتم رفع الدعم عن المحروقات، حذّرنا من سيناريو ارتفاع التسعيرة الذي نعيشه في ظله اليوم، والأمر هذا يقع على عاتق الدولة ولا نتحمل مسؤوليته نحن، لأننا لسنا من رفع سعر المازوت". 
 
وختم: "نحن كأصحاب مولدات بصدد إطلاق مؤتمر عام على صعيد لبنان للتشاور بالملف القائم، وستصدر توصيات وسيكون هناك موقف موحّد من الواقع الراهن".

لبنان

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