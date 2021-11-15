عبدالله: أشتمّ رائحة التخريب وحرق الأخضر واليابس

ليس من المنطق، أن يكون مسلسل الحرائق المتنقلة، مفاده فقط عوامل الطقس أو الطبيعة الحرجية أو الصدف أو الإهمال...

في مكان ما ،أشتم رائحة التخريب وحرق الأخضر واليابس...

بأنتظار مفاجأة أيجابية من الأجهزة الأمنية في القبض على المجرمين !