لبنان

عبدالله: أشتمّ رائحة التخريب وحرق الأخضر واليابس

Lebanon 24
15-11-2021 | 01:57
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غرّد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "ليس من المنطق أن يكون مسلسل الحرائق المتنقلة مفاده فقط عوامل الطقس أو الطبيعة الحرجية أو الصدف أو الإهمال في مكان ما، أشتم رائحة التخريب وحرق الأخضر واليابس. بانتظار مفاجأة إيجابية من الأجهزة الأمنية في القبض على المجرمين!".
 
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