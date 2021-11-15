"الفاتورة بالدولار"... فوضى الأسعار في المستشفيات

عزا نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون أسباب تحميل المريض جزءا من الفاتورة الاستشفائية بالدولار أو ما يوازيه في السوق السوداء الى رفع الدعم عن المستلزمات الطبية بنسبة ناهزت الخمسة وتسعين في المئة.هارون شكا لصوت كل لبنان فوضى الأسعار في المستشفيات وتفاوتها شارحاً أنّ الأمر مرتبط بالسعر الذي يحدده التجار للمستلزمات.وإذ كشف هارون عن تلقي أصحاب المستشفيات وعداً من وزير الصحة بالبدء بإصدار لوائح أسعار موحدة للمستلزمات الطبية هذا الأسبوع، توقّع البدء بحلحلة هذه الأزمة في خلال مدة شهرين.وأكد هارون أنه من غير المسموح اشتراط مبالغ مادية لدخول المستشفيات وتعريض حياة أي مريض للخطر داعيا المواطنين الى اللجوء الى وزارة الصحة عبر الخط الساخن أو الى نقابة المستشفيات في حال تعرضهم لمواقف مشابهة، واعدا باتخاذ أشدّ الإجراءات بحق المخالفين.