لبنان

تنبّيه من تفشي موجة ثالثة من كورونا...والعين على المدارس

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-11-2021 | 02:45
A-
A+
Doc-P-886330-637725651862192990.jpg
Doc-P-886330-637725651862192990.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من الملاحظ ان عدّاد كورونا سلك مساراً تصاعدياً منذ مطلع الاسبوع الفائت.وفي حين أبدت نقابة الاطباء تخوّفاً من الدخول في موجة وباء جديدة نتيجة الزيادات المرتفعة للإصابات، بمعدل حوالى 400 الى 900 حالة يومياً، اعتبرت ان الاستهتار بالإجراءات الوقائية أدّى الى ارتفاع نسبة ايجابية فحوص PCR الى 5،8% وهي نسبة عالية.

 وفي هذا الإطار، أطلقت تحذيرات طبية ، تنبّه من تفشي موجة ثالثة، خاصة مع قدوم موسم الشتاء، وعلى بعد شهر من عيدي الميلاد ورأس السنة.
ولا بدّ من الاشارة هنا الى دور المدارس واختلاط الطلاب في المساهمة بسرعة تفشي الفيروس، اذ يتوجب على المعنيين في الهيئات التعليمية اتخاذ إجراءات وقائية صارمة، وتكثيف حملات التوعية.

يُذكر انه وبالتزامن مع التوصيات العالمية بضرورة تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، اعلنت وزارة الصحة انها بدأت بإرسال مواعيد الجرعة الثالثة للقاح المضاد لكورونا لمواليد 1961 وما دون، الذين تلقوا الجرعة الثانية منذ ستة أشهر على الأقل.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:27 | 2021-11-15
06:21 | 2021-11-15
06:14 | 2021-11-15
06:11 | 2021-11-15
06:00 | 2021-11-15
06:00 | 2021-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website