تنبّيه من تفشي موجة ثالثة من كورونا...والعين على المدارس

من الملاحظ ان عدّاد كورونا سلك مساراً تصاعدياً منذ مطلع الاسبوع الفائت.وفي حين أبدت نقابة الاطباء تخوّفاً من الدخول في موجة وباء جديدة نتيجة الزيادات المرتفعة للإصابات، بمعدل حوالى 400 الى 900 حالة يومياً، اعتبرت ان الاستهتار بالإجراءات الوقائية أدّى الى ارتفاع نسبة ايجابية فحوص PCR الى 5،8% وهي نسبة عالية.وفي هذا الإطار، أطلقت تحذيرات طبية ، تنبّه من تفشي موجة ثالثة، خاصة مع قدوم موسم الشتاء، وعلى بعد شهر من عيدي الميلاد ورأس السنة.ولا بدّ من الاشارة هنا الى دور المدارس واختلاط الطلاب في المساهمة بسرعة تفشي الفيروس، اذ يتوجب على المعنيين في الهيئات التعليمية اتخاذ إجراءات وقائية صارمة، وتكثيف حملات التوعية.يُذكر انه وبالتزامن مع التوصيات العالمية بضرورة تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، اعلنت وزارة الصحة انها بدأت بإرسال مواعيد الجرعة الثالثة للقاح المضاد لكورونا لمواليد 1961 وما دون، الذين تلقوا الجرعة الثانية منذ ستة أشهر على الأقل.