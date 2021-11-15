لبنان

بسبب الغلاء....بلدية تعتذر من اهلها

Lebanon 24
15-11-2021 | 02:38
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 اعلنت بلدية فنيدق في بيان انه "نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها الوطن عموما والبلدة خصوصا ، وبسبب انهيار العملة الوطنية، ما يترتب عليه ارتفاع تكاليف تنفيذ الأشغال فوق طاقة البلدية، نعتذر من أهلنا عن عدم القدرة على الاستمرار في تنفيذ المطالب الملحة والضرورية داخل البلدة،  متمنين للوطن أن يستعيد عافيته ويعود إلى سابق عزه ومجده على ان تستمر البلدية فقط في عمليات جمع النفايات والحالات الطارئة".
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