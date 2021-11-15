لبنان

ردّ لاذع من "الوطني الحر" على إبراهيم الصقر: "الإناء ينضحُ بما فيه"

Lebanon 24
15-11-2021 | 02:44
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أصدرت هيئة قضاء زحلة في التيار "الوطني الحر" بياناً ردّت فيه على كلام أدلى به إبراهيم الصقر بحق العونيين في المنطقة.
وجاء في البيان: "الصقر توعد العونيين في زحلة بعبارات أقل ما يُقال فيها انها توضع برسم النيابة العامة لما تحمله من تهديد ووعيد وبلغة سوقية لا تليق بابناء زحلة لنعيد سردها".
وأضاف: "لابراهيم الصقر نقول: زحلة واحدة لجميع ابنائها وفشر ان توقع بينهم وان تخلق فتنة مسيحية - مسيحية مرفوضة مهما كان شكلها. وكما فشلتم في خلق فتنة في احداث الطيونة عين الرمانة، ستفشل انت ومن وراءك في العودة لايام سوداء وضعناها وراءنا ونتطلع اليوم لبناء وطننا وليس لهدمه".
وختم البيان: "شكراً لانك برهنت مرة جديدة عن مكنونات نفسك لان بكل بساطة، الاناء ينضح بما فيه".
وفي حديث له عبر قناة "الجديد"، أمس الأحد، هاجم الصقر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وقال: "أنا ابراهيم صقر ما رح خلي ابن مرا عوني يقب راسو بزحلة".
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