سرقة سيارة في بعلبك

أقدم مجهولون فجرا على سرقة سيارة من نوع "تويوتا كورولا" تحمل الرقم 175455/ب للمواطنة أ.م، من امام منزلها في حي الشميس. وفتح تحقيق لكشف هوية الفاعلين.