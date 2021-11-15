لبنان

سرقة سيارة في بعلبك

Lebanon 24
15-11-2021 | 02:53
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 أقدم مجهولون فجرا على سرقة سيارة من نوع "تويوتا كورولا" تحمل الرقم 175455/ب للمواطنة أ.م، من امام منزلها في حي الشميس. وفتح تحقيق لكشف هوية الفاعلين.
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بعلبك

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