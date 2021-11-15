الصايغ: أين الكرامة؟

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على "تويتر": "هل يدرك معرقلو العمل الحكومي والمنادون بكرامة وزير، أن أصحاب المولدات في العديد من القرى قد أطفأوها نتيجة عجز الناس عن دفع فاتورتها؟ وأن أهل بعض القرى يعيشون اليوم في عتمة حالكة وبرد قارس؟ فأين الكرامة في ذلك؟".

هل يدرك معرقلو العمل الحكومي والمنادون بكرامة وزير، أن أصحاب المولدات في العديد من القرى قد أطفأوها نتيجة عجز الناس عن دفع فاتورتها.!؟ وأن أهل بعض القرى يعيشون اليوم في عتمةٍ حالكة وبردٍ قارس..! فأين الكرامة في ذلك.؟ pic.twitter.com/j8jVAPviwU — Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) November 15, 2021