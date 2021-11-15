علامة: لتكثيف حملات التلقيح والتزام إجراءات الوقاية

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر": أرقام إصابات كورونا اليومية، تؤكد أننا ما زلنا في دائرة الخطر الذي يهدد مجتمعنا بالتزامن مع الضائقة الاقتصادية، وارتفاع كلفة الفاتورة الإستشفائية، للحد من الإنتشار خلال الأيام المقبلة، على الوزارة والمراكز المتخصصة تكثيف حملات التلقيح والتزامنا جميعا إجراءات الوقاية".

أرقام #كورونا اليومية تؤكد بأننا لازلنا في دائرة الخطر الذي يهدد مجتمعنا بالتزامن مع الضائقة الإقتصادية وإرتفاع كلفة الفاتورة الإستشفائية، للحد من الإنتشار خلال الأيام القادمة على الوزارة والمراكز المتخصصة تكثيف حملات التلقيح وإلتزامنا جميعاً بإجراءات الوقاية.#فادي_فخري_علامة pic.twitter.com/MRQ786r2nq — فادي فخري علامة (@FadiFakhryAlame) November 15, 2021