علامة: لتكثيف حملات التلقيح والتزام إجراءات الوقاية

أرقام #كورونا اليومية تؤكد بأننا لازلنا في دائرة الخطر الذي يهدد مجتمعنا بالتزامن مع الضائقة الإقتصادية وإرتفاع كلفة الفاتورة الإستشفائية، للحد من الإنتشار خلال الأيام القادمة على الوزارة والمراكز المتخصصة تكثيف حملات التلقيح وإلتزامنا جميعاً بإجراءات الوقاية.#فادي_فخري_علامة pic.twitter.com/MRQ786r2nq
— فادي فخري علامة (@FadiFakhryAlame) November 15, 2021
أرقام #كورونا اليومية تؤكد بأننا لازلنا في دائرة الخطر الذي يهدد مجتمعنا بالتزامن مع الضائقة الإقتصادية وإرتفاع كلفة الفاتورة الإستشفائية، للحد من الإنتشار خلال الأيام القادمة على الوزارة والمراكز المتخصصة تكثيف حملات التلقيح وإلتزامنا جميعاً بإجراءات الوقاية.#فادي_فخري_علامة pic.twitter.com/MRQ786r2nq