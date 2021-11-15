لبنان

سرقة محول الكهرباء في جربتا – البركة

Lebanon 24
15-11-2021 | 03:14
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سرق مجهولون بواسطة الخلع محول الكهرباء في منطقة جربتا – البركة، في محلة بنتاعل – جبيل العائد لكهرباء لبنان، والذي يغذي أحياء البلدة بالطاقة.
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جربتا

سرقة

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