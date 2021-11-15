لبنان

تجار لبنان الشمالي طالبوا وزارتي الطاقة والاقتصاد بتركيب عدادات

Lebanon 24
15-11-2021 | 03:27
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 طالبت "جمعية تجار لبنان الشمالي" في بيان بعد اجتماع برئاسة اسعد الحريري وزارتي الطاقة والاقتصاد بـ "تركيب عدادات للمولدات اذا كانت حجة اصحاب المولدات انهم لا يمكنهم تحمل اعباء كلفتها، كما لا يمكن للمواطن تحملها، وانه لم يعد يحتمل كلفة الاشتراك التي فاقت قدرته، وخصوصا ان اصحاب المولدات يتقاضون الاشتراك بالدولار فيكفي المواطن الاعباء اليومية التي يواجهها في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع اسعار السلع".
 
كما طالبت الجمعية بـ "تحديد ساعات التغذية من شركة كهرباء لبنان اذا كان من الصعب الان زيادة ساعات التغذية".
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