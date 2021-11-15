لبنان

وزير الشباب والرياضة يشرح ما جرى مع المنتخب.. وهذا ما يتم التحضير له

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-11-2021 | 03:24
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شكّل غياب وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس عن استقبال فريق منتخب لبنان للسيدات بعد تحقيقه كأس بطل آسيا في كرة السلة، محط انتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لأهمية الحدث.
كلاّس وفي حديث عبر "لبنان 24" أكد أن الوزارة كانت حاضرة دوماً الى جانب المنتخب اللبناني، حتى لو أنها لم تتبلغ موعد وصولهم الى لبنان، وقال: "أجريتُ اتصالات هاتفية للتهنئة بالفوز كما كنت على تواصل دائم مع رئيس  اتحاد كرة السلة أكرم الحلبي". 
وأكّد كلاّس أن الوزارة في ضوء إجراء دراسة سريعة لتكريم المنتخب قريباً، معرباً عن اعتزازه الكبير بالتهنئة التي وجهها كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أبدى كل حرص واهتمام بالنتائج التي تم تحقيقها". 
واذ كرر تهنئته للسيدات والشابات اللبنانيات على الانجاز الذي قمن به، قال كلاس: "حسبهن انهن زرعن البسمة للبنان من خلال كرة السلة، ووحدن اللبنانيين حولهن، ولو لساعات".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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