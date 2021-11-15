في زوق مصبح.. سارق خزنة في قبضة "الامن"

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:بتاریخ 31-10-2021 أقدم مجهول على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى إحدى الشركات الكائنة في بلدة زوق مصبح، وسرق من داخل خزنة حديدية مبلغ /300/ مليون ليرة لبنانية و /500/ دولار أميركي وهاتف خلوي، إضافةً إلى جهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR).على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت من تحديد هويته، ويدعى: أ. ه. (من مواليد عام ١٩٨٥، من الجنسية البنغلادشية)بتاريخ 5-11-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة عملية مداهمة لمكان تواجده في زوق مصبح وعملت على توقيفه. بتفتيش منزله - الكائن في الضبية - تم ضبط قسم من المبلغ المسروق إضافةً إلى بعض المجوهرات وأجهزة إلكترونية.بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عملية السرقة -منفرداً-من داخل الشركة، حيث قام بفتح الخزنة بواسطة أدوات ("منشار كهربائي" و"مقدح") وسرقة محتواها، وجهاز التسجيل المذكور. وأضاف أنّه تخلّص من تلك الأدوات التي استخدمها والجهاز ورماها في حرشٍ قريب من مركز الشركة. وأفاد أيضا أنه اشترى المجوهرات والاجهزة الالكترونية -التي ضُبطت بحوزته - بالقسم الآخر من المبلغ المسروق. جرى ضبط الأدوات وجهاز التسجيل بعد الدلالة عليها، وأعيدت المسروقات إلى صاحبها.أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".