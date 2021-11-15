لبنان

وزير البيئة في البقاع الغربي لمتابعة الحرائق!

Lebanon 24
15-11-2021 | 03:59
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توجه وزير البيئة ناصر ياسين صباح اليوم، الى منطقة البقاع الغربي لمتابعة الحرائق المندلعة في أحراج باب مارع وعيتنيت عن كثب، والجهود المبذولة للسيطرة عليها، وأطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الوضع الميداني حيث إتصل الرئيس ميقاتي بقائد الجيش العماد جوزف عون الذي أوعز بإرسال طوافتين للمساعدة في إخماد النيران.

والتقى الوزير ياسين عناصر الدفاع المدني وأثنى على جهودهم الكبيرة لإحتواء الحرائق سواء في البقاع الغربي او بيت مري او الجنوب او أي منطقة لبنانية.

وشدد على أن "اولويات وزارة البيئة هي التنبيه من خطر حرائق الغابات والوقاية المسبقة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والداخلية والبلديات".
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