بلدتان من دون إرسال وإنترنت... ومناشدات للمعنيين!

تستمر المعاناة في بلدتي الدورة وعكّار العتيقة بعدَ إنقطاع الإرسال وخدمة الإنترنت التابعة لشركة "ألفا" في أرجاء المنطقة لأكثر من شهر تقريبا.من جهة، وجه أهالي البلدة نداءً إلى رؤساء البلديات ومخاتيرها وفعاليتها بضرورة حلّ المشكلة التي طرأت على الشبكة برغم من المناشدات التي أطلقت سابقاً ولم تجدي نفعاً.كما وطالب طلاب المدارس والجامعات الذين يتبعون التعلّم عن بُعد نتيجة عدم قدرتهم بمتابعة دراستهم بسبب توقف خدمة الإنترنت من الشركة.