السيد: ظاهرة الإنفلونزا الحادة في الهرمل وجوارها تستدعي التحرك فورا

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر": "ظاهرة الإنفلونزا الحادة التي انتشرت أخيرا في الهرمل وجوارها وأصابت العديد من الأطفال، تستدعي تحركا سريعا وإيفاد فريق طوارئ طبي إلى المنطقة للوقوف على أسبابها ومعالجتها، وتعميم توجيهات للمواطنين حول العدوى، وبخاصة أن إمكانات المنطقة محدودة. المطلوب من الوزارة التحرك فورا".

ظاهرة الإنفلونزا الحادة التي إنتشرت مؤخراً في الهرمل وجوارها وأصابت العديد من الأطفال، وتستدعي تحرّكاً سريعاً،وإيفاد فريق طوارئ طبّي إلى المنطقة للوقوف على اسبابها ومعالجتها،

وتعميم توجيهات للمواطنين حول العدوى،

خاصة وأن إمكانات المنطقة محدودة!

والمطلوب من الوزارة التحرك فوراً… — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) November 15, 2021