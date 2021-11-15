السيد: ظاهرة الإنفلونزا الحادة في الهرمل وجوارها تستدعي التحرك فورا

ظاهرة الإنفلونزا الحادة التي إنتشرت مؤخراً في الهرمل وجوارها وأصابت العديد من الأطفال، وتستدعي تحرّكاً سريعاً،وإيفاد فريق طوارئ طبّي إلى المنطقة للوقوف على اسبابها ومعالجتها،
وتعميم توجيهات للمواطنين حول العدوى،
خاصة وأن إمكانات المنطقة محدودة!
والمطلوب من الوزارة التحرك فوراً…
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) November 15, 2021
ظاهرة الإنفلونزا الحادة التي إنتشرت مؤخراً في الهرمل وجوارها وأصابت العديد من الأطفال، وتستدعي تحرّكاً سريعاً،وإيفاد فريق طوارئ طبّي إلى المنطقة للوقوف على اسبابها ومعالجتها،
وتعميم توجيهات للمواطنين حول العدوى،
خاصة وأن إمكانات المنطقة محدودة!
والمطلوب من الوزارة التحرك فوراً…