كم بلغ عدد الحرائق في عطلة نهاية الاسبوع؟ اليكم التقرير الأولي

بلغ عدد الحرائق في عطلة نهاية الأسبوع بحسب أول تقرير لوزارة البيئة ٩٣ حريقاً من بينها ٣٥ حريق غابات في كل من الجنوب والبقاع الغربي والمتن وكسروان وعكار، بحسب ما ذكرت معلومات الـLBCI.