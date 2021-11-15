لبنان

كم بلغ عدد الحرائق في عطلة نهاية الاسبوع؟ اليكم التقرير الأولي

Lebanon 24
15-11-2021 | 04:03
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بلغ عدد الحرائق في عطلة نهاية الأسبوع بحسب أول تقرير لوزارة البيئة ٩٣ حريقاً من بينها ٣٥ حريق غابات في كل من الجنوب والبقاع الغربي والمتن وكسروان وعكار، بحسب ما ذكرت معلومات الـLBCI.
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الحرائق

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