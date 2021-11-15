لبنان

وزير الدفاع في بعبدا

Lebanon 24
15-11-2021 | 04:36
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استقبل الرئيس عون استقبل وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم في بعبدا اليوم. 
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عون

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