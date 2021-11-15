تعذُّر إصدار بيانات سجلّ عدلي...اليكم السبب؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بسبب عطل تقني طرأ بتاريخ اليوم 15/11/2021، يتعذّر على مكاتب السجلّ العدلي إصدار أي بيان سجلّ عدليّ في المناطق اللبنانيّة كافّة.العمل جارٍ على إصلاح الأعطال، وسيتمّ إعلام المواطنين فور عودة الشبكة.