هل يعود الإقفال خلال الأعياد؟

اعتبر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي أنه " اذا بدأنا بتطبيق الإجراءات الوقائية بشكل جيّد سنتمكن من إحياء عيد الميلاد ورأس السنة دون إقفال جزئي أو كلّي".



وقال في حديث عبر "الجديد": :"يجب أن نرفع وتيرة التلقيح ومن الضروري تطبيق آلية إجبار الناس على ابراز بطاقة التلقيح أو نتيجة فحص الـPCR اذا أرادوا الدخول الى المطعم أو المحلات التجارية وغيرها".