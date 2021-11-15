لبنان

"الإعلام": البيان المنسوب إلى قرداحي مفبرك بتوقيع مزوّر

Lebanon 24
15-11-2021 | 04:59
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صدر عن وزارة الإعلام البيان الآتي: "دأبت مواقع الكترونية ووسائل تواصل اجتماعي على بث بيانات مفبركة منسوبة الى وزير الاعلام جورج قرداحي، آخرها اليوم، يدعي مروجوه أنه موجه من الوزير الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "اعتراضا على محاولات إجباره على تقديم الاستقالة". 

وتضمن البيان المزعوم الذي يحمل توقيعا مزورا لوزير الاعلام، ادعاء من ملفقيه مفاده أن التحقيقات بينت قيام بعض الموظفين بتسريب خطابات سرية وقرارات اتخذها الوزير لادارة ازمة وسائل الاعلام، وأن الوزارة ستعاقب الموظفين الذين ثبت تورطهم، وان الوزير قرر اعادة هيكلة وزارة الاعلام.

إن وزارة الإعلام، إذ تؤكد مجددا أن البيان المذكور ملفق وعار من الصحة تماما، تلفت الى عدم صحة أي بيان أو موقف ينسب الى الوزير ما لم يكن صادرا عن الموقعين الرسميين لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" أو وزارة الإعلام.
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