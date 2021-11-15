لبنان

تقرير: "حزب الله" خطّط لاغتيال رجل مخابرات إسرائيلي في كولومبيا

Lebanon 24
15-11-2021 | 07:00
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نشرت صحيفة "El Tempo" الكولومبية تقريراً جديداً، الإثنين، أشارت فيه إلى أنّ "حزب الله خطط لاغتيال رجل مخابرات إسرائيلي في العاصمة الكولومبية بوغوتا".
 

وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن عناصر"حزب الله" كانوا يتابعون رجال أعمال إسرائيليين وأميركيين في بوغوتا، وأنهم خططوا لاغتيال ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد).
 

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو أن اثنين من عناصر "حزب الله"، يبدو أنهما متورطان في المراقبة، اعتقلا في البلاد قبل شهرين وتم ترحيلهما.
 

وأوضحت الصحيفة أن "الموساد هو الذي نقل إإلى كولومبيا المعلومات، التي تقول إن حزب الله، يراقب العميل السابق بالموساد، والذي كان حتى وقت قريب جزءاً من الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي إلى كولومبيا".
وأُبلغت السلطات الكولومبية أن هناك مؤشرات على أن الرجل، الذي فتح مؤخراً شركة استيراد وتسويق كاميرات أمنية وخطط للاستقرار في البلاد، هدفٌ لمحاولة اغتيال.
 

وزعمت الصحيفة أن التخطيط لاغتيال رجل المخابرات الإسرائيلي السابق والذي تم نقله خلال الأيام الماضية سراً إلى تل أبيب، يأتي في محاولة للانتقام لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
 

واغتيل سليماني مع رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة أميركية استهدفت سيارة كانت تقلهما قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني 2020.

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