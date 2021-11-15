لبنان

بو حبيب استقبل السفير الروسي ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان

Lebanon 24
15-11-2021 | 05:24
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب  رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان  سيمون كازابيانكا  إشليمان وجرى عرض لمشاريع التعاون التقني وإمكانية تعزيزها مستقبلا

كما بحث وزير الخارجية مع السفير الروسي الكسندر روداكوف في الزيارة التي سيقوم بها الوزير بو حبيب الى روسيا  في العشرين من الشهر الجاري حيث سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف والمواضيع التي سيتم طرحها خلال اللقاء.

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